Volley Under 18, Italia campione del mondo

17 agosto 2015

C'è un'Italia che trionfa in un mondiale. Le giovani azzurre dell’Italvolley femminile hanno conquistato il titolo iridato Under 18. Nella finale di Lima, in Perù, l’Italia guidata da Marco Mencarelli ha battuto gli Stati Uniti con un convincente 3-0 (25-20, 25-18, 25-16). Le azzurrine hanno giocato una gran partita mettendo in campo una prestazione spettacolare che ha sorpreso le avversarie. Il futuro adesso è un po' più azzurro.