Volley, terremoto Italia: si dimette Berruto Il ct lascia la Nazionale. La Federazione ha già scelto il successore: Blengini

29 luglio 2015

Il commissario tecnico della nazionale maschile di pallavolo Mauro Berruto ha rassegnato le sue dimissioni. "Il clima generatosi intorno alla squadra, in relazione al provvedimento disciplinare nei confronti di quattro atleti da me deciso in occasione della Final Six di World League a Rio de Janeiro, mi ha reso consapevole di non sentire più quella fiducia completa nel mio operato". Il suo successore sarà Gianlorenzo Blengini.

LE REGOLE NON SONO NEGOZIABILI Un addio, quindi, scaturito dopo l'allontanamento di quattro giocatori dal ritiro brasiliano durante la World League. Berruto ha spiegato in maniera dura e chiara la sua decisione: "Sembra che il rispetto delle regole sia diventato merce negoziabile. Se così è il mio passo indietro è dovuto, perché non è e non può essere questo il mio modo di intendere lo sport e fare il Commissario Tecnico".

"PROVO TANTA AMAREZZA" "Il dolore di rinunciare al mio ruolo di CT a un mese dell'obiettivo verso il quale tutto il mio lavoro era stato indirizzato nel quadriennio olimpico, non è negoziabile rispetto alla difesa di valori che ritengo fondamentali quali il rispetto delle regole e della maglia azzurra. Valori che ritengo altresì fondamentali nella mia visione di sport. La commovente risposta della squadra successiva alla mia decisione (la vittoria contro la Serbia e, ancora di più, la coraggiosa sconfitta contro la Polonia campione del mondo) mi restituisce la certezza che sui valori tutto si fonda. Tengo tuttavia, amaramente, questa certezza solo per me, ringraziando di cuore i 13 protagonisti di quelle due partite".

RINGRAZIAMENTO COMMOSSO "Ringrazio il Presidente Magri per aver realizzato, il 17 dicembre del 2010, il mio più gigantesco sogno di bambino. Sono passati da quel giorno anni, medaglie, vittorie, sconfitte. 134 volte ho sentito suonare l’inno di Mameli con il cuore che scoppiava di orgoglio e di rispetto per quella bandiera distesa davanti a me. Tengo tutti questi ricordi ma ne scelgo uno: la fotografia scattata sul podio olimpico di Londra. L'onore più grande che potesse immaginare un ragazzo che aveva incominciato ad allenare in un oratorio della sua città".

"IO UNO CON LA SCHIENA DRITTA" "Ho un ultimo desiderio che devo soprattutto ai miei figli Francesco e Beatrice: vorrei spiegare loro che il nuovo modo di comunicare fondato sulle opinioni espresse sulle pubbliche piazze virtuali dei social network, ha fatto sì che siano state di me scritte cose che spero loro non leggeranno mai. Dietro ai ruoli ci sono persone e il principio del rispetto della persona dovrebbe guidare anche questo nuovo modo di comunicare. Mi piacerebbe che Francesco e Beatrice crescessero con l’idea che rispettare le regole e le persone è talmente bello da essere rilassante. Mi piacerebbe che andassero orgogliosi del fatto che il loro papà, partendo dal nulla, abbia avuto l’onore infinito di rappresentare il nostro Paese. Mi piacerebbe fossero orgogliosi del fatto che, al di là di 7 medaglie vinte, il loro papà possa essere ricordato per averlo fatto sempre e comunque con onestà. Con fatica, con onestà e con la schiena dritta".

BLENGINI IL SUCCESSORE Sarà con ogni probabilità Gianlorenzo Blengini il nuovo ct della nazionale. Attuale allenatore di Macerata, manterrà il doppio incarico. Era già l'assistente di Berruto in nazionale.

