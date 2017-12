Volley, Superlega: vincono Perugia e Civitanova

30 dicembre 2017

L’ultimo turno del 2017, valido per la prima giornata del girone di ritorno, non riserva sorprese. In vetta alla classifica prosegue il duello a distanza tra Perugia e Civitanova. Vittorie in quattro set per entrambe contro Padova e Vibo Valentia. Alle loro spalle Modena che supera indenne l’ostacolo Castellana Grotte. Scalano posizioni in chiave playoff anche Trentino e Ravenna. La capolista Sir Safety Conad Perugia impiega quattro set per liquidare la pratica Padova. Sotto 1-0 nel conto dei set a guidare la rimonta degli umbri i 28 punti complessivi dell’accoppiata Zaytsev-Atanasijevic (20-25, 25-22, 25-15, 25-14). Torna a vincere la Cucine Lube Civitanova di coach Giampaolo Medei. Dopo lo stop inaspettato nella trasferta contro Castellana Grotte i campioni d’Italia in carica superano, non senza difficoltà, Vibo Valentia. Successo in quattro set dei cucinieri trascinati dai 21 punti del solito Juantorena mentre non bastano ai calabresi i 15 di Antonov e i 13 di Patch per uscire indenni dall’Eurosuole Forum (25-18, 20-25, 25-10, 25-10 i parziali). Tiene il passo del duo di testa Modena che conquista una facile vittoria al PalaFlorio contro Castellana Grotte (25-21, 25-18, 30-18). Ai pugliesi non riesce lo sgambetto ad un’altra big del campionato come l’Azimut che impone la legge del più forte. Protagonisti di giornata Sabbi con 15 punti messi a referto ed un ritrovato Earvin Ngapeth con 14. Tiebreak dal sapore amaro per Milano battuta in casa dalla Diatec Trentino. Al termine di una lunga maratona di oltre due ore, sono i trentini a spuntarla in rimonta grazie ai 22 punti di Kovacevic. Vittorie esterne anche per Ravenna e Monza contro Piacenza e Sora rispettivamente. Nel derby emiliano romagnolo a fare la differenza per il team di coach Fabio Soli i 23 punti di Buchegger. Porta invece la firma di Hirsch (16 punti) il successo in tre set della Gi Group Monza a Sora sulla Biosì (27-25, 25-17, 25-20). A completare la prima giornata di ritorno il confronto tra Calzedonia Verona e Taiwan Excellence Latina in programma il prossimo 25 gennaio, complice l’indisponibilità di campo degli scaligeri.