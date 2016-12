Volley, SuperLega: vince Piacenza, male Perugia e Padova

25 ottobre 2015

La SuperLega di volley inizia con risultati sorprendenti. A parte Piacenza , che batte agevolmente Milano con un netto 3-0 (25-17, 25-21, 25-16), le altre squadre impegnate in casa steccano tutte. Padova cede 3-0 a Latina, stesso risultato per Perugia , battuta da Verona tra le mura amiche. Più equilibrata la partita tra Cmc Romagna e Lube Marche Civitanova, la spuntano i marchigiani al tie-break, che rimontano da due set a zero.

Piacenza parte con un successo. Netta la vittoria della Lpr su Milano, il 3-0 degli emiliani non ammette repliche, Revivre mai in partita, Zlatanov e Perrin regalano i tre punti ai padroni di casa segnando rispettivamente 15 e 17 punti. Successi esterni, invece, nelle altre tre partite in programma. Padova e Perugia si arrendono a Latina e Verona con un doppio 0-3. Più equilibrato il match tra Cmc Romagna e Lube Marche. Arriva una vittoria in rimonta al tie-break per gli ospiti, che sotto di due set, trovano il successo trascinati da un super Juantorena, autore di 33 punti (24-26, 23-25, 25-18, 25-20, 15-9). Modena e Trentino, impegnate ieri in Supercoppa (vittoria per 3-2 degli emiliani), inizieranno il loro campionato in settimana. Martedì è in programma Modena-Molfetta, mentre mercoledì si giocherà Monza-Trentino.