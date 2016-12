Volley, SuperLega: tutto facile per Trento e Modena

2 ottobre 2016

Nessuna grossa sorpresa nella prima giornata di SuperLega di volley. Trento e Modena s'impongono rispettivamente su Vibo Valentia e Sora con un perentorio 3-0 e si candidano di diritto a favorite per questa stagione. Non sbaglia la prima neanche Civitanova che va a vincere in trasferta a Monza per 3-0. Stesso punteggio per Verona sul campo di Latina. Più complicato il compito per Perugia, contro Piacenza finisce 3-1 per gli umbri.