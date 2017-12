Volley - Superlega: turno facile per Cucine Lube e Perugia

3 dicembre 2017

Nella 10ª giornata di SuperLega vittorie facili per Cucine Lube Civitanova e Perugia che superano rispettivamente Verona e Castellana Grotte. Sconfitta, invece, per Modena che cede al tiebreak contro la Diatec Trentino. Vince e convince Ravenna nell'anticipo contro Vibo Valentia, mentre in fondo alla classifica fa punti solo Monza vincitrice su Latina. In A1 femminile, Novara fallisce la più classica prova del nove favorendo il controsorpasso di Conegliano in testa alla classifica.

SUPERLEGA - 10ª giornata

Vince senza affanni la Cucine Lube Civitanova che supera con un netto 3-0 Verona con i Campioni d'Italia che inanellano l'ottava vittoria consecutiva. Tiene il passo la Sir Safey Conad Perugia che con lo stesso risultato batte a domicilio Castellana Grotte che prova a intralciare il cammino di Atanasijevic e compagni solo nel secondo set (25-17, 29-27, 25-11). Esce sconfitta al tiebreak Modena dal confronto contro la Diatec Trentino nonostante i 42 punti in due di Ngapeth e Sabbi. Successo in tre set di Milano che espugna la Kioene Arena di Padova (22-25, 13-25, 13-25 i parziali). Vittoria esterna anche per Piacenza che spinge sempre più in fondo alla classifica Sora (17-25, 21-25, 25-23, 23-25). Negli anticipi del sabato, successi per Monza su Latina e di Ravenna su Vibo Valentia entrambe vittoriose in casa con il risultato di 3-1 con i romagnoli che raggiungono il quarto posto in classifica.



A1 FEMMINILE - 9ª giornata

Si ferma a 8 la striscia di vittorie della Igor Novara, che a sorpresa, cede al tiebreak contro Monza (25-23, 25-27, 21-25, 27-25, 16-14). Alle piemontesi non bastano i 24 punti della solita Plak per conservare il primato che torna nelle mani di Conegliano. Le venete riprendono, infatti, il filo con la vittoria contro la Savino del Bene Scandicci. Sono i 21 punti di Hill e i 19 di Bricio a guidare la rimonta dopo il primo set perso ai vantaggi (26-24, 22-25, 22-25, 23-25). Colpo esterno delle ragazze de Il Bisonte Firenze che battono in quattro set la Liu Jo Modena (21-25, 12-25, 25-19, 17-25 i parziali) con le emiliane che non confermano l'exploit di una settimana fa contro Conegliano. Vince ancora Busto Arsizio che supera in tre set la MyCicero Pesaro (25-20, 25-18, 26-24). Lunga ed emozionante la sfida del PalaBorsani tra Legnano e Pomì Casalmaggiore con le padrone di casa che fanno valere il fattore campo al termine di una lunga maratona (23-21 al quinto set). In fondo alla classifica, importante successo casalingo per la Foppapedretti Bergamo che abbandona l'ultimo posto a danno della Lardini Filottrano battuta dalle bergamasche nell'anticipo del sabato per 3-1 grazie ai 25 punti di Acosta.