Volley, SuperLega: Trento si avvicina alla vetta, Perugia travolta

23 gennaio 2016

Nell'anticipo della 14esima giornata della SuperLega di volley, Trento sconfigge Perugia con un perentorio 3-0 (25-22, 25-21, 25-18) e la stacca di 4 punti in classifica. Al PalaTrento non c'è storia, la Diatec si dimostra nettamente superiore alla Sir Safety e chiude in tre set, portandosi a 32 punti in classifica: terzo posto per la squadra di Stoytchev, a sole due lunghezze dalla vetta di Modena e a una dal secondo posto della Lube.