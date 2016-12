Volley, Superlega: Trento non sbaglia, Sora al tappeto

16 dicembre 2016

Lorenzetti schiera la sua Diatec con Giannelli in regia, Nelli opposto, Antonov e Urnaut in banda, Solé e Mazzone al centro e Colaci libero. Dall'altra parte Bagnoli risponde con Seganov al palleggio, Miskevich opposto, Rosso e Kalinin schiacciatori, Mattei e Sperandio centrali e Santucci libero. In avvio di gara Trento non lascia spazio a Sora e nella parte centrale del primo set piazza il break decisivo (17-10) prima del 25-17 finale. Nel secondo parziale i padroni di casa accusano un black-out e la Biosì riesce a strappare il punto dell'1-1 con un muro di Seganov per il 23-25.



Nel terzo set, però, la Diatec torna a mettere le cose in chiaro piazzando in apertura un 13-7 che taglia le gambe agli ospiti. Urnaut sale in cattedra e così i trentini chiudono sul 25-19. I ragazzi di Lorenzetti dominano anche la quarta e ultima frazione con Sebastian Solé (14 punti) che dimostra di essere il valore aggiunto di una squadra che può contare anche sull'ottimo apporto di Nelli (20). Sono invece 15 i punti messi a referto da Oleg Antonov. Per gli ospiti vanno in doppia cifra soltanto Radzivon Miskevich (12) e Mattia Rosso (11). Con questo successo Trento torna in vetta (almeno per due notti) agganciando la Lue, impegnata domenica a Piacenza, a quota 35. I laziali restano penultimi a quota 12 con Molfetta e Milano.