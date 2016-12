Volley, SuperLega: Trento non sbaglia, colpaccio Modena

1 novembre 2015

Trento non sbaglia e resta da sola in vetta al campionato. Nella seconda giornata di SuperLega, la Diatec supera Padova 3-1 e resta a punteggio pieno, a +1 sul terzetto delle inseguitrici. C'è Modena, che fa il colpaccio e passa 3-0 a Verona, poi Civitanova, che stende 3-1 Piacenza, e infine Latina, che soffre ma batte Monza al tiebreak. Chiude il programma il successo di Perugia che batte 3-0 a domicilio Milano e rialza la testa dopo il ko all'esordio.

Perde il secondo set della stagione, ma non lascia punti per strada: Trento si impone 25-15, 25-22, 23-25, 25-23 grazie ad un super Lanza (20) e infligge a Padova il secondo ko. Senza storia invece il big match di Verona, dove Modena dà spettacolo e chiude 19-25, 17-25, 17-25. Deve soffrire un po' di più Civitanova per avere la meglio su Piacenza: 25-18, 21-25, 25-17, 25-20, Sabbi (24) e Juantorena (19) trascinatori. Arriva proprio col fiatone invece il successo di Latina, costretta a sorpresa al tiebreak da Monza: 25-23, 25-27, 25-17, 23-25, 15-13. Infine netto successo per Perugia contro Milano, ancora a secco di set: 14-25, 19-25, 22-25.