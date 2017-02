Volley, SuperLega: Trento è seconda, Civitanova cade a Molfetta

26 febbraio 2017

L'ultima giornata di regular season di SuperLega sorride a Trento che, vincendo 3-0 a Monza, conquista matematicamente il secondo posto in classifica lasciandosi alle spalle Perugia, cui non basta il successo casalingo su Verona. Fa notizia il ko della capolista Civitanova, battuta al tie-break a Molfetta: la Lube non perdeva in campionato dal 4 dicembre scorso. In A1 femminile Novara batte 3-0 Monza e aggancia Casalmaggiore al secondo posto.

SUPERLEGA

Dopo la sconfitta casalinga di Ravenna contro Vibo Valentia nell'anticipo, l'unico verdetto pesante ancora in bilico era l’assegnazione del secondo posto in classifica al termine della stagione regolare. Lo sprint se lo aggiudica Trento che surclassa la Gi Group Monza, già sicura del settimo posto, con un secco 3-0 frutto dei parziali di 25-22, 25-20, 25-21. Con lo stesso risultato Perugia stende Verona al PalaEvangelisti (3-0 con i parziali di 25-15, 25-21, 25-22) ma il successo serve poco ai Block Devils che sono matematicamente terzi. Si interrompe, proprio in chiusura della stagione regolare, la striscia di vittorie consecutive di Civitanova che a Molfetta, in una partita che non aveva nulla da dire in termini di classifica, viene battuta 3-2 dall'Exprivia. La Lube torna a conoscere il sapore amaro della sconfitta dopo due mesi e mezzo: l'ultimo ko in SuperLega risaliva infatti al 4 dicembre (2-3 a Modena). Sorride Modena che vince 3-1 il derby contro Piacenza e blinda il quarto posto piazzandosi davanti a Verona. Completano il quadro le vittorie di Milano (3-0 a Latina) e di Padova (3-0 su Sora). Il primo turno dei playoff andrà in scena il prossimo weekend: sabato 4 si giocheranno gara 1 di Modena-Verona e Perugia-Piacenza, domenica sarà la volta di Civitanova-Vibo Valentia e Trento-Monza. La formula prevede una partita di andata, una di ritorno e un eventuale spareggio sul campo della squadra meglio piazzata al termine della regular season.



A1 FEMMINILE

Missione compiuta per Novara che, trascinata dai 15 punti di Celeste Plak, si libera facilmente di Monza (3-0) e aggancia al secondo posto Conegliano, sconfitta 3-1 da Modena nell'anticipo. Guadagna terreno anche la Foppapedretti Bergamo che consolida il quarto posto imponendosi 3-1 sul campo del Club Italia, cui non bastano i 36 punti di una strepitosa Egonu. La squadra di Lavarini torna a casa con i tre punti grazie alle belle prove del tandem Sylla-Partenio che mettono a referto rispettivamente 23 e 16 punti. Crolla la Unet Yamamay Busto Arsizio, battuta 3-0 al Mandela Forum da Il Bisonte Firenze. Successo esterno, infine, di Scandicci che si impone al tie-break a Bolzano.