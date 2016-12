Volley, SuperLega: Trento e Modena volano in semifinale

Sono Trento e Modena le prime due semifinaliste della SuperLega di volley. L’Energy Diatec ha vinto 3-2 a Molfetta chiudendo la serie sul 2-0, mentre Modena si è imposta 3-1 a Ravenna nel derby chiudendo a sua volta il discorso. Sull’1-1 le altre due serie: Perugia espugna Verona e ora si giocherà la qualificazione alle semifinali davanti ai suoi tifosi. Stesso discorso per Macerata che trema ma passa al tie-break a Latina.

Contro Molfetta, squadra contro la quale nella stagione regolare aveva rimediato una delle sue tre sconfitte complessive, Trento fatica ma riesce a vincere 3-2 sul campo dell’Exprivia Neldiritto e a qualificarsi per la semifinale scudetto dove affronterà la vincente tra Perugia e Verona. Birarelli e compagni si impongono con i parziali di 25-20, 22-25, 25-15, 23-25, 15-10. Il top scorer della Energy Diatec di coach Stoytchev è Kaziyski (15), ai pugliesi non bastano i 21 di Sket. Equilibratissima la serie tra Perugia e Verona. Dopo avere perso gara 1 tra le mura amiche, gli umbri si riscattano andando a vincere 3-1 a casa della Calzedonia (25-19, 25-14, 24-26, 25-23): i trascinatori della Sir Safety sono Fromm (19) e Atanasijevic (18). La qualificazione alle semifinali sarà decisa mercoledì in gara 3 a Perugia.

Anche Macerata si giocherà tutto mercoledì sera davanti ai suoi tifosi. La Lube di coach Giuliani soffre ma riesce a piegare al tie-break la resistenza della Top Volley Latina, battuta 3-2 con i parziali di 25-23, 17-25, 25-22, 12-25, 15-12). Kovar ne mette a referto 16, Podrascanin 15. Ai pontini di coach Blengini non sono sufficienti le strepitose prove di Starovic (25) e Urnaut (24). La vincente della sfida tra Macerata e Latina affronterà Modena: la Parmareggio, dopo avere vinto gara 1 in casa, concede il bis battendo 3-1 la Cmc Ravenna coi parziali di 27-29, 25-19, 25-19, 25-21. Nel tabellino spiccano i 23 punti di Ngapeth.