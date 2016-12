Volley, SuperLega: rullo Civitanova, Modena si riscatta

25 novembre 2015

Civitanova non si ferma, Modena resta in scia. Nella settima giornata di SuperLega, la Lube supera in tre set il fanalino Milano e prosegue la sua striscia di successi (nove, considerando anche i due in Champions): la squadra di Blengini, unica ancora imbattuta in campionato, resta così in vetta alla classifica a +1 sulla Dhl, che vendica il ko con Trento battendo 3-1 in rimonta Piacenza. A perdere terreno è proprio la Diatec, sconfitta 3-0 a Molfetta.