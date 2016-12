Volley, Superlega: rivincita Trento, Modena ko al tie-break

11 febbraio 2016

Trento si prende la rivincita andando a vincere a Modena una partita cruciale. Finisce 3-2 per la Diatec il posticipo della sesta giornata di ritorno di SuperLega. Partono forte i padroni di casa conquistando il primo set (25-20), ma la squadra di Stoytchev si prende i successivi due (22-25, 17-25). Nel quarto arriva il 2-2 (25-19), al tie-break fa festa Trento (9-15). In classifica Modena aggancia la Lube in vetta.