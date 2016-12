Volley, SuperLega: riscatto Modena, Civitanova vola

24 febbraio 2016

La Dhl Modena riscatta la sconfitta contro Civitanova andando a vincere al tie break sul campo di Perugia nel big match della 20esima giornata di SuperLega. I gialloblu restano quindi in scia alla Lube capolista che ha superato agevolmente in casa Molfetta e resta al comando con 4 punti di vantaggio. Tra le big vincono anche i campioni d'Italia di Trento contro Milano e Verona contro Ravenna.

Vincono le big della classifica nella 20esima giornata di SuperLega. La Lube Civitanova centra la quarta vittoria di fila battendo 3-0 (25-17, 25-19, 25-22) Molfetta con 14 punti da Juantorena e 12 di Cebulj. I marchigiani ora hanno 4 punti di vantaggio su Modena che ha vinto sul campo di Perugia il big match di giornata. La Dhl si è imposta 3-2 al tie break (24-26, 25-18, 19-25, 25-20, 13-15) sulla Sir Safety con 28 punti di un super Ngapeth e 18 di Saatkamp; a Perugia non bastano i 21 punti di Atanasijevic e i 18 di Russell.



Alle spalle di Modena, a 2 punti, c'è la Diatec Trentino che ha piegato in rimonta 3-1 (25-27, 25-15, 25-16, 25-15) la Revivre Milano penultima: per Trento spiccano i 17 punti di Urnaut. Successo anche per la Calzedonia Verona, 3-1 (25-20, 25-20, 22-25, 26-24) contro la Cmc Romagna Ravenna grazie a 23 punti di Kovacevic e 17 di Starovic. Senza storia il match di Padova con la Tonazzo che ha superato la Gi Group Monza con un rotondo 3-0 (25-23, 25-21, 25-13): Giannotti è il miglior marcatore della sfida con 17 punti.