Volley, SuperLega: rimontona Trento, 1-0 su Modena

Strepitosa rimonta di Trento che, in gara 1 di finale scudetto di SuperLega , batte 3-2 la Parmareggio Modena con i parziali di 23-25, 17-25, 29-27, 28-26, 15-12. Il soffertissimo successo della Energy Diatec è arrivato al termine di una partita splendida durante la quale gli emiliani hanno sciupato due match point nel quarto set. Ora la serie si sposta a Modena: gara 2 è in programma al PalaPanini mercoledì con inizio alle 20.30.

Primo set punto a punto: lo vince Modena grazie a un attacco vincente di Petric e al successivo errore al servizio di Djuric. Rabbiosa la reazione di Trento nel secondo set, ma la Parmareggio non si scompone e prende il largo soprattutto grazie ai servizi di Petric: è proprio il serbo a chiudere sul 25-17. Tiratissima la terza partita che va ai vantaggi: Trento accorcia sull’1-2 grazie a un ace di Kaziyski per il 29-27. Nel set successivo Modena si procura due match point, ma Trento li annulla e riesce miracolosamente a raddrizzare la partita al secondo set ball grazie a un muro di Birarelli su Ngapeth. Si va al tie-break: la Diatec scappa sul 10-7, Lorenzetti chiama time out e Ngapeth guida la rimonta. Ma a trascinare Trento ci pensa ancora Kaziyski: è suo il punto del 15-12 che regala ai padroni di casa il primo punto scudetto.

IL TABELLINO

ENERGY T.I. DIATEC TRENTINO: Kaziyski 21, Birarelli 13, Zygadlo 1, Giannelli 4, Lanza 9, Sole' 5, Mazzone, Colaci (L), Djuric 21, Fedrizzi, Burgsthaler. Non entrati Nemec, Thei. All. Stoytchev.

PARMAREGGIO MODENA: Mossa De Rezende 4, Sala, Petric 32, Boninfante, Casadei, Rossini (L), Ngapeth 27, Piano 2, Verhees 8, Vettori 15. Non entrati Donadio, Kovacevic. All. Lorenzetti.

Arbitri: Cipolla, Bartolini.

Spettatori 3502, incasso 43374

Note: durata set: 27', 27', 39', 36', 18'; tot: 147'.