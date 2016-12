Volley, SuperLega: rimonta Lube, Modena vince al tiebreak

16 ottobre 2016

Civitanova e Perugia restano da sole in vetta alla classifica a punteggio pieno. Nella terza giornata della SuperLega di volley, la Lube batte 3-1 in rimonta Latina mentre Perugia si sbarazza in tre set di Sora. Si staccano invece i campioni in carica di Modena , che vincono ma sono costretti da Ravenna al primo tie-break del loro campionato. Primo scivolone per Verona , con regala a Piacenza la prima vittoria stagionale. Ok Molfetta e Monza.

Quella che doveva essere una partita a senso unico, già al primo set regala la sorpresa: Latina, trascinata da Fei, passa in vantaggio, ma con i suoi giovani talenti non riesce ad arginare la reazione della Lube. Juantorena e soci suonano la carica, la Top Volley dà tutto ma paga l'inesperienza e si arrende 25-22, 21-25, 22-25, 18-25.



A punteggio pieno insieme a Civitanova ci sono i vicecampioni di Perugia: pochi problemi per rifilare a Sora il terzo 3-0 di fila (22-25, 23-25, 17-25). Si staccano invece i campioni in carica di Modena che sottovalutano l'impegno con Ravenna e riescono ad imporsi solo al tiebreak: 29-27, 25-18, 20-25, 24-26, 13-15.



Finisce al tiebreak anche la sfida tra Piacenza e Verona: 25-23, 21-25, 25-18, 20-25, 17-15 il finale al PalaBanca, con i veneti che anche loro lasciano la vetta della classifica. Per l'LPR è il primo successo stagionale, così come per Molfetta che fa il colpaccio a Vibo Valentia (27-29, 17-25, 25-19, 25-27) con i 35 punti di uno scatenato Sabbi.



Chiude il programma l'importante vittoria di Monza che si prende il primo derby lombardo contro Milano: 25-21, 25-20, 25-16, terzo ko per la Revivre.