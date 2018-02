Volley, Superlega: Perugia sa solo vincere

4 febbraio 2018

SUPERLEGA - 20ª GIORNATA

Sa solo vincere la capolista Sir Perugia che nella 20esima giornata di SuperLega batte anche la Diatec Trentino). Sull’onda dell’entusiasmo della vittoria in Coppa Italia, i perugini superano in tre set (25-23, 25-21, 25-19 i parziali) i trentini - proprio come in occasione della semifinale del trofeo nazionale - grazie ai 18 punti di Atanasijevic. Torna a sorridere invece la Lube Civitanova che asfalta Sora (25-13, 25-20, 25-19) in poco più di un’ora di gioco e grazie all’accoppiata a stelle e strisce Christenson-Sander. Vince anche Modena, ma quanta fatica contro Latina (28-26, 25-17, 28-26). È il solito Urnaut con 19 punti a trascinare gli emiliani alla vittoria, mentre non bastano ai laziali i 14 di Starovic. In chiave playoff, successi per 3-0 anche per Milano e Piacenza rispettivamente contro Vibo Valentia e Castellana Grotte. Sono invece i 23 punti di Plotnytskyi a trscinare Monza alla successo casalingo contro Padova (26-28, 25-14, 25-20, 25-19). Vittoria al tie-break, infine, per Ravenna su Verona spinta dai 29 punti di Buchegger.



A1 FEMMINILE – 18ª GIORNATA

Torna a vincere la capolista Conegliano che liquida senza troppe difficoltà la pratica Busto Arsizio nella 18esima giornata di A1 femminile. 25-19, 25-17, 25-17, i parziali in favore di Bricio (15 punti) e compagne che archiviano in fretta lo scivolone contro Monza della settimana scorsa. Vittoria in tre set anche per Novara, seconda in classifica, che nell’anticipo del sabato batte a domicilio Scandicci (25-19, 27-25, 25-19) distanziandola in classifica. Le toscane provano mettere il più classico bastone fra le ruote nel secondo set, ma alla fine sono le padrone di casa a spuntarla grazie ai 20 punti di Enogu. Nell’altro anticipo, vittoria con lo stesso risultato per Firenze che supera Bergamo (29-27, 30-28, 26-24) al termine di una sfida tiratissima in cui a fare la differenza sono i 22 punti di Santana. Il tie-break sorride a Modena che espugna Legnano, così come Monza che supera al quinto set l’ostacolo MyCicero Pesaro. In fondo alla classifica, il fanalino di coda Lardini fa valere il fattore campo contro Casalmaggiore (25-21, 25-23, 22-25, 25-20) alimentando così le proprie speranze salvezza.