Volley, Superlega: Perugia risponde alla Lube

10 dicembre 2017

SUPERLEGA MASCHILE 11ª GIORNATA

Vince, non senza soffrire, la Sir Safety Conad Perugia. Zaytsev e compagni superano Latina in quattro set, ma quanta fatica contro il team laziale soprattutto nei primi due set: 39-41, 25-20, 15-25, 17-25. In testa alla classifica continua ad esserci la Cucine Lube Civitanova (con una gara in più) vittoriosa al tiebreak contro Padova nell'anticipo di ieri. Sono i 26 punti di Sokolov a spingere i cucinieri al successo contro una Kioene mai doma che tiene testa ai campioni d'Italia per oltre due ore. Nel derby emiliano-romagnolo tra Modena e Ravenna sono i padroni di casa a imporre la legge del più forte. 25-21, 25-19, 25-18 i parziali in favore di Urnaut e compagni. Colpo esterno di Verona che in tre set supera Milano, mentre Piacenza davanti al proprio pubblico si regala punti importanti grazie al successo su Monza (25-23, 25-15, 25-18). Vince anche la Diatec Trentino che al tiebreak batte Vibo Valentia. In fondo alla classifica, prima vittoria stagionale per Sora che vince in casa di Castellana Grotte con i pugliesi che non riescono a far valere il fattore campo.



A1 FEMMINILE - 10ª GIORNATA

Conegliano sempre più regina del campionato di A1 femminile. Al Pala Igor di Novara, lo scontro diretto tra prima e seconda in classifica, andato in scena sabato sera, si risolve in favore delle venete che la spuntano al quinto set grazie soprattutto ai 26 punti di Hill in una partita giocata senza esclusione di colpi dalle due squadre. Ne approfitta Busto Arsizio vittoriosa anch'essa in cinque set nell'anticipo del giorno dell'Immacolata in casa della Pomì Casalmaggiore. Tra le fila delle bustocche, da segnalare i 17 punti della Gennari e gli 11 della Berti. Nelle gare della domenica, vittorie al tiebreak anche per Scandicci e Pesaro rispettivamente contro Foppapedretti e Il Bisonte Firenze. Torna al successo anche Modena che batte Monza a domicilio in cinque set con una Barun-Susnjar da 21 punti. Tiebreak dal sapore amaro anche per l'ultima della classe, Filottrano, che cede in casa contro Legnano.