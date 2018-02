Volley, Superlega: Perugia ko indolore, la Lube chiude seconda

25 febbraio 2018

Nella 25esima giornata di SuperLega, l’Azimut Modena manda ko la Sir Safety Perugia. Terza sconfitta stagionale per i perugini, ormai sicuri del primo posto. Tiebreak che sorride alla Lube che si assicura la seconda piazza battendo Piacenza. In chiave playoff vincono anche Trentino, Verona, Milano e Ravenna. In A1 femminile, Conegliano perde in casa contro Scandicci con Novara (3-1 a Monza) che sale a -3 dal primato.

SUPERLEGA - 25ª GIORNATA

La 25esima giornata di Superlega segna la terza sconfitta stagionale della capolista Sir Safety Perugia. Nel big match l’Azimut Modena la spunta al quinto set grazie ai 21 punti di Earvin Ngapeth e i 20 di Urnaut, mentre non basta a Perugia un superlativo Atanasijevic autore di 30 punti. Alla certezza del primato dei perugini, nonostante la sconfitta, si aggiunge anche quella della Lube che blinda il secondo posto grazie alla vittoria al tiebreak su Piacenza con Sokolov e Sander protagonisti. Definite ormai le squadre che parteciperanno ai playoff: da definire solo il piazzamento finale. Vittorie in tre set, invece, per Ravenna, Trentino e Milano. E’ il solito Buchegger (17 punti) a rubare la scena tra le file dei romagnoli che superano Monza, mentre in casa Diatec è l’accoppiata Kovacevic-Vettori a fare la differenza contro Sora. Impiega, invece, poco più di un’ora Milano per sbarazzarsi della pratica Castellana Grotte. Vince anche Verona che batte in trasferta Vibo Valentia (25-15, 22-25, 25-21, 25-19) grazie ai 20 punti di Stern con gli scaligeri che portano altri tre giocatori in doppia cifra. Successo, al tiebreak, infine, per Padova su Latina.

A1 FEMMINILE – 20ª GIORNATA

Crollo inaspettato della capolista Conegliano che davanti al proprio pubblico cede in tre set contro Scandicci (14-25, 22-25, 20-25). Sono i 25 punti della Haak a trascinare le toscane all’impresa. Ne approfitta Novara che sale a -3 dalla vetta della classifica, occupata proprio dalle venete, grazie alla vittoria casalinga contro Monza nell’anticipo del sabato (25-16, 25-15, 22-25, 25-19). Vittoria fondamentale in chiave playoff per Pesaro che supera in tre set Busto Arsizio (25-22, 25-18, 25-23) mettendo in mostra una Nizetich da 16 punti. Sconfitta pesante, invece, per Modena contro Il Bisonte Firenze (27-25, 25-18, 25-23). In coda alla classifica, fa bottino pieno la Lardini contro Bergamo (16-25, 25-20, 26-24, 25-17), mentre Legnano viene sconfitta al tiebreak