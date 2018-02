Volley, Superlega: Perugia in fuga, Lube ko

11 febbraio 2018

La Sir Safety Perugia si aggiudica il big match della 22esima giornata di SuperLega. La Lube viene sconfitta in quattro set e respinta a -7 in classifica grazie ai 23 punti di Atanasijevic. Del ko dei marchigiani non ne approfitta Modena che la spunta solo al tiebreak contro Vibo Valentia. Alle spalle degli emiliani salgono Trentino (3-0 su Piacenza) e Verona (3-1 a Monza). In A1 femminile allungo in vetta di Conegliano.



SUPERLEGA - 22ª GIORNATA

Ad aprire la 22esima giornata di SuperLega il big match tra Sir Safey Conad Perugia e Cucine Lube Civitanova. Al Pala Evangelisti sono i padroni di casa a spuntarla in rimonta (23-25, 25-22, 25-19, 25-20 i parziali) conquistando un successo che serve a legittimare ulteriormente il primato in classifica (+7 proprio sui marchigiani). Alla squadra di Medei, alla quarta sconfitta in cinque incroci stagionali con Perugia, non bastano i 16 punti di Sander e i 10 di Juantorena. Protagonista assoluto della serata Atanasijevic che dall’alto dei suoi 23 punti trascina i suoi alla rimonta dopo l’ottima partenza dei campioni d’Italia in carica. Non ne approfitta Modena che conquista solo due punti nel match casalingo contro Vibo Valentia. Sotto 2-0 nel conto dei set, gli emiliani, privi di Earvin Ngapeth, trovano una risorsa importante in Van Garderen, autore di 22 punti, e in Swan Ngapeth (20). Alle spalle degli emiliani successo in tre set per la Diatec Trentino contro Piacenza (25-22, 25-19, 27-25). Sono i 17 punti di Hoag a spingere in alto i trentini. Tiene il passo Verona che vince a Monza (25-21, 16-25, 25-20, 25-23) grazie ai 21 punti di Stern. Vittorie in tre set per Milano, in trasferta a Sora (25-22, 25-22, 25-16) e di Ravenna su Latina (25-17, 25-18, 28-26). A fare la differenza per la Revivre i 17 punti di Cebulj, mentre a trascinare la Bunge al quarto successo di fila sono i 20 punti di Poglajen e i 17 di Buchegger. Successo casalingo, infine, per Padova che liquida facilmente la pratica Castellana Grotte (25-13, 25-21, 25-17).



A1 FEMMINILE - 19ª GIORNATA

Ben tre gli anticipi che hanno fatto, invece, da prologo alla 19esima giornata di A1 femminile. Non sbaglia un colpo la capolista Conegliano che supera al tiebreak anche Modena (24-26, 25-10, 22-25, 25-19, 15-13). A fare le fortune delle venete il tandem Hill-De Krujif (39 punti in totale) mentre dall’altro lato spiccano i 25 punti della Susnjar. Nonostante il punto perso Conegliano guadagna ulteriore margine su Novara complice la sconfitta delle piemontesi contro Casalmaggiore (25-23, 30-28, 15-25, 25-22). A spingere la Pomì al successo i 19 punti di Guiggi e Drews. Sale a -1 da Novara, e quindi dal secondo posto, Scandicci che vince facile contro Legnano (25-14, 25-13, 25-17). Al quarto posto, Busto Arsizio che supera davanti al proprio pubblico. Il Bisonte Firenze (25-16, 25-22, 20-25, 25-18) con le bustocche che portano quattro giocatrici in doppia cifra (Gennari, Diouf, Bartsch e Berti). Nell’altro anticipo, vittoria in quattro set per Monza contro il fanalino di coda Filottrano (25-9, 18-25, 25-22, 25-23). In coda alla classifica, successo importante per la Foppapedretti Bergamo che batte a domicilio Pesaro (25-19, 26-24, 25-23) grazie ai 16 punti di Sylla.