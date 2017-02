Volley, SuperLega: Perugia e Trento non sbagliano

22 febbraio 2017

In attesa del big match di giovedì sera tra la capolista Civitanova e Modena, nella 26.a giornata di SuperLega di volley vincono le inseguitrici ovvero Trento e Perugia che si confermano al secondo posto. La Diatec supera agevolmente Molfetta per 3-0, stesso risultato per la Sir Safety che passa sul campo del fanalino di coda Milano . Ritrovano il successo Verona , 3-0 a Padova nel derby veneto, e Monza che passa 3-2 al PalaBanca contro Piacenza.

Quarta vittoria di fila per la Sir Safety Perugia che vince 3-0 in casa del fanalino di coda Milano (25-17, 25-17, 25-23). Gli umbri di Bernardi impiegano meno di un'ora e mezza, 70 minuti per la precisione, per liquidare la pratica Revivre: spiccano i 18 punti del serbo Atanasijevic. Resta appaiata a Perugia al secondo posto la Diatec Trentino che batte 3-0 Molfetta (25-14, 25-18, 25-23). I trentini allenati da Lorenzetti vincono senza difficoltà guidati dai 14 punti di Urnaut e dai 12 di Stokr.



Verona riscatta immediatamente il ko con Civitanova vincendo il derby veneto con Padova per 3-0 (25-15, 25-19, 25-20). Dominio della Calzedonia che ha 17 punti da Tzourits e resta al quarto posto con 50 punti alla pari di Modena, impegnata giovedì sera nel big match in casa della capolista Civitanova. Stacca il pass per i playoff la Gi Group Monza che passa al PalaBanca contro Piacenza, 3-2 al tie break (25-18, 25-22, 26-28, 17-25, 15-12). Ai padroni di casa, ko dopo una maratona di due ore, non bastano i 28 punti di Hernandez Ramos mentre i brianzoli ne hanno 23 da Vissotto e 16 da Dzavoronok. Scatto playoff per Ravenna che vince 3-0 a Sora (25-21, 25-20, 25-18) e mantiene tre punti di margine su Vibo Valentia che supera Latina 3-1 (27-25, 29-27, 20-25, 25-23).