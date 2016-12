Volley, SuperLega: Perugia autoritaria, Monza si arrende

24 novembre 2015

Al PalaEvangelisti Perugia parte fortissimo: sempre in vantaggio sin dalle battute iniziali, i ragazzi di Daniel Castellani ottengono cinque palle-set e concretizzano la prima grazie ad un fallo di Rousseaux chiudendo sul 25-19. Secondo parziale decisamente più combattuto fin dall'inizio. La Gi Group ribatte colpo su colpo e confeziona 4 palle-set contro le 6 della Sir Safety che riesce a concretizzare l'ultimo con Atanasijevic (35-33 il punteggio).



Monza sembra reagire al contraccolpo psicologico e si porta anche sul +3 (9-12) nel terzo set. Perugia però non vuole farsi scappare l'opportunità di chiudere i conti velocemente e, dopo aver trovato un break sul 18-16, aumenta il gap fino al 25-17 conclusivo. A fine gara saranno 15 i punti per Perugia siglati da Aleksandar Atanasijevic, gli stessi di Renan Buiatti per Monza.