Volley, SuperLega: Modena vola, Vibo Valentia si arrende

28 ottobre 2016

Tutto fin troppo semplice per Modena che, nell'anticipo della sesta giornata della SuperLega maschile di volley , si sbarazza con un netto 3-0 (25-22, 25-21, 25-18) di Vibo Valentia al PalaPanini. Con questo successo l'Azimut si porta al comando della classifica con 17 punti e scavalca, almeno per una notte, la Lube Civitanova ferma a quota 15. La squadra calabrese resta nei bassifondi della classifica con una sola vittoria all'attivo.

Sesto successo consecutivo in sei gare per l'Azimut che in un'ora e mezza di gioco si sbarazza agevolmente di Vibo Valentia, orfana dell'infortunata Rejlek e reduce dal tie-break contro Perugia. Grande protagonista della serata per Modena è stato Nemanja Petric con 14 punti. Ottime anche le prove di Luca Vettori a quota 12 e di Matteo Piano, nominato Mvp del match con 11 punti a referto e 4 muri vincenti. Alla Tonno Callipo non bastano gli 11 di Peter Michalovic. L'Azimut tornerà in campo martedì a Perugia nel big match della settima giornata. Vibo ospiterà, invece, la Lube Civitanova.