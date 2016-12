Volley, SuperLega: Modena travolgente, è in testa da sola

6 novembre 2016

Al PalaPanini l'Azimut Modena di coach Piazza asfalta senza grossi problemi la Calzedonia Verona dell'ex Andrea Giani e, in un giorno triste per la scomparsa del presidente onorario Antonio Barone, conquista il primato solitario in classifica: il sestetto emiliano si aggrappa a un super Holt (11 punti e Mvp dell'incontro) e manda in doppia cifra anche Vettori (13) e Le Roux (10).



Ai veneti non bastano i 14 punti di Djuric: Modena si impone con i parziali di 25-17, 25-20, 25-21 e vola. Partita di enorme sofferenza invece per la Cucine Lube Civitanova che all'Eurosuole Forum rimonta due set di svantaggio alla Sir Safety Conad Perugia imponendosi al tie-break con i parziali di 22-25, 19-25, 25-23, 25-21, 15-10.



I marchigiani sfoderano un Sokolov da 25 punti e un Juantorena da 18, gli umbri rispondono con i 21 di Zaytsev e i 17 di Russell ma non basta. Vittoria in scioltezza invece per la Diatec Trentino che al Palatrento batte 3-0 la Revivre Milano e, con una partita ancora da recuperare, sale al terzo posto a -3 dalla capolista Modena: 29-27, 29-15, 29-15 i parziali che regalano il successo a Trento (miglior realizzatore Urnaut con 15 punti).



Prosegue l'ottimo momento di forma di Piacenza che al PalaBanca batte 3-1 Latina (25-21, 34-32, 15-25, 25-23) e conquista la quinta vittoria consecutiva: Hernandez mette a referto 24 punti, alla Top Volley non bastano i 18 di Fei. Botto e Verhees (18 punti ciascuno) trascinano la Gi Group Monza al successo contro Ravenna che arriva al tie-break dopo oltre due ore di partita: il sestetto romagnolo combatte, mette sul piatto i 20 punti di Torres ma torna dalla Brianza con un solo punto.



Bottino pieno invece per l'Exprivia Molfetta che regola Sora con un secco 3-0 (top scorer Sabbi con 18 punti). E' la fase difensiva, infine, a fare la fortuna della Tonno Callipo Vibo Valentia che vince 3-1 sul campo della Kioene Padova grazie a una prestazione super del libero Marra, eletto Mvp al termine della partita.