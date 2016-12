Volley, SuperLega: Modena salda al comando, la Lube insegue

15 novembre 2015

Tutto facile per i vicecampioni d'Italia, che confermano la loro partenza sprint di stagione sbarazzandosi di Latina al PalaPanini: sfida assolutamente a senso unico nonostante l'assenza di Ngapeth per i noti fatti di cronaca, il francese si è comunque allenato col gruppo in mattinata. Senza di lui è Vettori, con 18 punti, a guidare la Dhl ad una netta vittoria in tre set: 25-20, 25-20, 25-23 i parziali, in 81 minuti complessivi di gioco.



Qualche difficoltà in più per la Lube, che vince 3-0 (25-16, 25-22, 25-22) a Perugia ma soprattutto nel terzo set deve sudare parecchio per avere la meglio della Sir Safety. Civitanova è seconda a 13 punti, uno in meno della capolista Modena. Il trenino delle prime in classifica si completa con Trento, che sbanca Ravenna con un solido 3-0 (25-22, 25-19, 25-21) e sale a 12. Fatta eccezione per l'inattesa sconfitta di Perugia, il cammino dei campioni d'Italia è immacolato anche per quanto riguarda i set.



Completano il quadro della quinta giornata la vittoria di Verona nel lunch match contro Piacenza e il netto successo di Molfetta sulla Tonazzo Padova (3-0 anche in questo caso). I veneti sono ora quarti con 11 punti, i pugliesi scavalcano invece Perugia al quinto posto salendo a 10 punti. Martedì sera l'ultimo match della quinta giornata, il derby dei fanalini di coda tra Milano e Monza: le due squadre sono infatti appaiate all'ultimo posto con un solo punto.