Volley, Superlega: Modena ferma Trento, Lube in testa

20 novembre 2016

Se la Lube non fatica neanche un po' a battere la BluVolley Verona (25-15, 25-15, 25-22 per il 3-0 finale), con il sestetto di Andrea Giani in piena crisi dopo il quarto stop di fila, Modena deve sudare eccome per avere la meglio dell'ex capolista Trento. Al PalaPanini finisce 3-2 (25-15, 18-25, 25-20, 23-25, 15-8) per i canarini con Ngapeth a punto 19 volte (3 muri) e Vettori 17 con 3 aces e 2 muri: Lanza, Nelli, Urnaut e Mazzone, tutti in doppia cifra, non bastano invece alla Diatec per chiudere il match in proprio favore e mantenere la vetta della classifica. Risale la classifica Piacenza, che a Padova centra il terzo successo di fila portandosi in quarta posizione, mentre Vibo Valentia scivola sul più bello fermandosi 2-3 in casa con il fanalino Sora dopo tre vittorie consecutive: a Ravenna, infine, il match in chiave salvezza contro Milano (3-0 il finale).



A1 DONNE

In campo femminile va a Conegliano la maratona domenicale contro la Igor Gorgonzola Novara. Al Palaverde le ragazze di Mazzanti partono con il freno a mano, vanno sotto 0-2, ma rimontano grazie a una prova d'autorità da campionesse in carica. DEcisivo il quarto set, portato a casa dalla Imoco per 33-31: chiuso a 12, infine, il decisivo tie-break che accentua la crisi delle piemontesi, alla quarta sconfitta consecutiva. Rialza subito la testa Bergamo che a Montichiari liquida 3-1 il Metalleghe e si porta a due lunghezze dal terzetto in vetta alla classifica: strepitosa la prova di Skowronska, 30 punti, assoluta protagonista del match e vincitrice anche del duello personale con Malagurski. Bene Firenze, infine, che batte 3-1 Bolzano e risale la classifica inguaiando ulteriormente le trentine.