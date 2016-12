Volley, SuperLega: Modena col fiatone, Molfetta ko al tie-break

27 ottobre 2015

Esordio col fiatone per Modena . Freschi di successo in Supercoppa, gli emiliani superano Molfetta al tiebreak nel recupero della prima giornata di A1: al PalaPanini il punteggio finale è 25-23, 29-27, 22-25, 21-25, 15-8 al termine una lunga battaglia, con la DHL che cala d'intensità dopo i primi due set e soffre il reazione dell'Exprivia. Rimonta incompleta però per i pugliesi, che nel set decisivo si inchinano ai canarini.

Oltre due ore di battaglia per Modena, che dopo essere volata sul 2-0 si addormenta e lascia spazio alla rimonta di una coriacea Molfetta, possibile rivelazione del campionato. Primo set con la DHL che comanda e l'Exprivia che insegue, non riuscendo mai a mettere la testa avanti. Nel secondo set i pugliesi scappano sul 19-22, ma i canarini non mollano, impattano sul 22-22, cancellano quattro set point agli avversari e volano infine sul 2-0 per l'euforia del PalaPanini.

Partita finita? Assolutamente no, perché Molfetta nel terzo riapre la gara allungando dal 16-16 e chiudendo grazie all'ace di Ferreira. Sulle ali dell'entusiasmo gli ospiti partono a razzo (3-7), soffrono il ritorno di Modena (17-15), ma poi effettuano il controsorpasso decisivo trascinati da Barone e Hernandez: si va al tiebreak. Sul più bello però cala la notte anche in casa Molfetta: sale in cattedra Vettori, Mvp già in Supercoppa, che trascina la DHL al primo successo.