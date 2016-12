Volley, SuperLega: Modena cade a Trento, Civitanova in testa

22 novembre 2015

Riflettori puntati sul PalaTrento dove è andata in scena la partita più attesa di giornata, tra due squadre che si erano già affrontate un mese fa nella finale di Supercoppa: in quell'occasione vinse 3-2 Modena, oggi la Diatec ha avuto la sua rivincita. Anche in questo caso sono serviti cinque set, ma alla fine si è imposta la formazione di Stoytchev 25-23, 19-25, 21-25, 25-20, 15-10: dopo 8 vittorie di fila (5 in campionato, 2 in Champions e appunto la Supercoppa) arriva la prima battuta d'arresto stagionale per la Dhl, di nuovo orfana di Ngapeth costretto a tornare in Francia per problemi familiari.



Della sconfitta dell'ex capolista Modena ne approfitta Civitanova che stende Verona 25-22, 25-21, 25-20 e balza in testa: la gara del PalaFontescodella, secondo pronostico, sarebbe dovuta essere più equilibrata visto che gli ospiti arrivano da tre vittorie di fila in campionato, invece la Lube ha avuto vita facile ed è rimasta così l'unica squadra imbattuta della SuperLega. Al quarto posto, superando Verona, sale Perugia che fa il colpo a Padova: 27-25, 22-25, 19-25, 18-25. Vittoria esterna pure per Ravenna che si impone 3-1 a Piacenza (25-23, 22-25, 21-25, 22-25). Chiudono il programma i successi di Latina, 3-2 con Milano (25-19, 25-22, 23-25, 22-25, 21-19), e di Monza, 3-1 con Molfetta (25-22, 25-20, 18-25, 25-21).