Volley, SuperLega: Modena è viva, 1-1 con Trento

Modena è ancora viva. In un PalaPanini tutto esaurito la squadra di Lorenzetti batte 3-1 Trento in gara 2 della finale scudetto della SuperLega di volley e reagisce alla grande alla sconfitta in rimonta rimediata tre giorni fa: 19-25, 25-23, 25-21, 26-24 i parziali a favore degli emiliani, trascinati ancora una volta da Earvin Ngapeth, top scorer del match con 24 punti. Gara 3 è in programma domenica prossima alle 12.