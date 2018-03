Volley, Superlega: Lube, Trentino e Modena conquistano gara 1

11 marzo 2018

SUPERLEGA - QUARTI DI FINALE PLAYOFF, PRIMA GIORNATA

Primo turno di playoff scudetto della Superlega maschile di volley. Dopo il successo di Perugia per 3-1 su Ravenna, in campo le altre partite. La seconda testa di serie, la Lube Civitanova ha vita facile contro la settima in graduatoria, il Piacenza. Match senza storia in cui la squadra marchigiana conduce dall’inizio alla fine, vincendo tutti i set senza difficoltà (25-21; 25-20; 25-14). Sfide decisamente più equilibrate le altre due Diatec Trentino-Caledonia Verona e Azimut Modena-Rivivre Milano, entrambe decise al tie break. Nella prima, Trentino-Verona, i padroni di casa soffrono nel primo set, vincendo comunque 25-21, ma dilagano nel secondo concluso 25-17. Il terzo è dei veneti, che passano 19-25. Ci vogliono i vantaggi per consegnare anche il quarto set agli ospiti (26-24). Il tie break assegna il successo in gara 1 alla Diatec, in ultimo set comunque combattutissimo vinto 15-13. Ancora più combattuta la terza sfida tra Azimut Modena e Revivre Milano. Primo set molto equilibrato, vinto ai vantaggi dai padroni di casa 26-24. Il copione si ripete nel secondo, dove però a esultare sono i lombardi, vittoriosi sempre ai vantaggi 27-25. Terzo set che invece Modena riesce a conquistare in maniera più netta 25-19. Il quarto è di Milano (21-25). Si decide tutto al tie break dove i padroni di casa fanno lo sforzo in più per ottenere il successo (15-12). Prestazioni super da una parte per N'Gapeth (26 punti) e dall’altra per Abdel-Aziz (non bastano i suoi 33).



SUPERLEGA - OTTAVI DI FINALE PLAYOFF 5ª POSTO, PRIMA GIORNATA

Nei playoff per il quinto posto, invece, dopo il successo di sabato di Latina (3-0 sul Castellana) vince anche Vibo Valentia. I calabresi, infatti, superano in casa 3-1 (25-23; 12-25; 25-18; 25-20) Sora e si aggiudicano in questo modo gara 1. Scatenati Massari, autore di 17 punti, e Patch, che ne fa 16. Agli ospiti non bastano i 18 punti di Pektovic, tutti su attacco.