Volley, SuperLega: Lube inarrestabile, Modena e Perugia inseguono

23 ottobre 2016

Continua l'inarrestabile corsa di Civitanova. Nella quinta giornata di SuperLega, la Lube vince 3-0 sul campo di Milano e resta in vetta a punteggio pieno: insegue a -1 Modena, vittoriosa 3-0 a Latina, e a -2 Perugia, che soffre ma vince al tiebreak a Vibo Valentia. Tra le donne, in campo per la seconda giornata, Modena (3-0 al Club Italia) e Bergamo (3-1 a Scandicci) rispondono al successo di Novara e l'acciuffano in testa alla classifica.



Con Trento impegnato nel Mondiale per club, il treno delle quattro contendenti al titolo viaggia spedito in SuperLega: Civitanova in primis, che non perde punti nemmeno contro l'incerottata Milano (18-25, 19-25, 21-25). Ad una lunghezza c'è il Modena, che senza troppi problemi si sbarazza di Latina (20-25, 19-25, 21-25), mentre a due c'è Perugia che a Vibo Valentia rischia ma alla fine si impone al tiebreak per la seconda volta in questo campionato (25-21, 13-25, 26-24, 19-25, 9-15). Non molla neppure Verona, che sul campo di Ravenna trova la quarta vittoria (20-25, 17-25, 25-17, 19-25). Chiudono il programma il primo sorriso stagionale di Sora che stende Monza (25-22, 25-22, 27-25) e il successo di Padova con Molfetta (25-13, 25-17, 25-21).



Nel campionato femminile è subito bagarre in vetta al classifica, seppur la grande attesa Casalmaggiore sia ferma per gli impegni internazionali nelle Filippine (finale persa con le turche dell'Eczacibasi, ndr). Al successo di Novara nell'anticipo, replicano Modena e Brgamo: le emiliane liquidano in tre set il Club Italia (28-26, 26-24, 25-21), irriconoscibile rispetto all'esordio con la Pomì, mentre le lombarde fanno il colpaccio sul campo di Scandicci (19-25, 17-25, 25-16, 20-25). Soffre più del previsto Conegliano, che riscatta il ko dell'esordio ma ha bisogno di cinque set per piegare la resistenza di Firenze (23-25, 15-25, 25-19, 25-19, 17-19). Primo successo in campionato anche per Busto Arsizio, che ha la meglio su (17-25, 18-25, 25-15, 13-25).