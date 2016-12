Volley, SuperLega: Lube a fatica su Padova, Trento e Verona ok

29 ottobre 2016

Nella sesta giornata di SuperLega la Lube perde il suo primo punto in campionato ma, grazie alla vittoria al tie-break su Padova, riesce a difendere la vetta, ora divisa con Modena : all'Eurosuole Forum i veneti vanno due volte in vantaggio, ma Civitanova reagisce e non perde l'imbattibilità. Sorride Verona, che stende 3-1 Sora e resta terza, seguita a ruota da Trento, che supera 3-1 Perugia nel big match e rimane in scia con una partita in meno.

Il ruggito di Civitanova vale il successo, ma Padova conquista un punto meritatissimo per quello che ha dimostrato sul campo mettendo alle corde la Lube per lunghi tratti del match: il punteggio finale dice 22-25, 25-20, 15-25, 25-14, 15-8 che significa sesta vittoria in sei giornate per i ragazzi di Blengini e primo posto difeso, seppur in coabitazione con Modena che nell'anticipo ha travolto Vibo Valentia. Potenzialmente a pari punti col tandem di testa c'è Trento: la Diatec si impone su Perugia 18-25, 25-21, 25-19, 25-21 e fa suo così il primo big match stagionale, salendo a -3 dalla vetta e con una partita da recuperare.



Momentaneamente a +1 sui ragazzi di Lorenzetti (e -2 dalle capoliste) c'è Verona, che si complica la vita con Sora ma riesce comunque ad avere la meglio in quattro set: 25-19, 25-16, 23-25, 28-26. Sesta piazza per Monza, che dopo due ko di fila ritrova il successo confermando la crisi di Latina, che si arrende 25-20, 25-21, 25-22 e rimanda ancora l'appuntamento col primo successo stagionale. Rialza la testa anche Ravenna che, reduce da tre sconfitte consecutive, piega la resistenza di Molfetta 21-25, 20-25, 25-22, 18-25. Chiude il programma un infinito Piacenza-Milano: punteggio da record 40-38, 26-28, 29-31, 25-22, 15-13.