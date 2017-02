Volley, SuperLega: la Lube stende Perugia, Trento ok

5 febbraio 2017

SUPERLEGA - 21A GIORNATA

La Lube dimostra ancora una volta di essere la squadra più in forma del campionato e conquista la 19esima vittoria su 21 gare espugnando il PalaEvangelisti con 18 punti del solito Juantoreno. Civitanova mantiene così invariato il vantaggio di 6 lunghezze sulla prima delle inseguitrici, la Diatec Trentino che si sbarazza di Milano senza soffrire: 13 i punti di Lanza a cui si aggiungono i 12 di Urnaut e i 10 di Stokr. La squadra di Angelo Lorenzetti blinda il secondo posto portandosi a 50 punti, 6 in più di Perugia. Tra le altre sfide di giornata da segnalare il successo per 3-0 (25-20, 25-17, 26-24) di Verona su Modena con i veneti quinti a -2 dagli emiliani. Ravenna sconfigge 3-1 (25-20, 20-25, 25-18, 25-16) Monza, Piacenza si impone 3-2 (23-25, 25-18, 25-21, 14-25, 15-10) a Latina mentre Vibo Valentia vince al quinto set (19-25, 25-21, 22-25, 25-23, 21-19) contro Padova.



A1 FEMMINILE - 15A GIORNATA

Clamoroso tonfo di Casalmaggiore che perde 1-3 (25-23, 22-25, 26-28, 18-25) in casa con Novara e scivola in seconda posizione restando a 36 punti alle spalle di Conegliano (37). L'Igor Gorgonzola si porta a solo tre lunghezze dalla vetta della classifica grazie alla prova straordinaria di Katarina Baraun, autrice di 35 punti. La Pomì, nonostante i 31 di Samanta Fabris, subisce il primo ko dopo 7 affermazioni di fila in casa (il secondo in campionato) e nel prossimo turno farà visita a Conegliano in un match che può valere il primato. Scandicci conquista la prima vittoria nel girone di ritorno battendo 3-1 (19-25, 25-18, 25-20, 25-15) Montichiari nel giorno dell'esordio in panchina del nuovo allenatore Alessandro Beltrami che ha preso il posto dell'esonerato Mauro Chiappafreddo. La Savino del Bene si impone grazie ai 23 punti di Havkickova e ai 16 di Adenizia e supera Busto Arsizio al quinto posto con 22 punti. Bresciane penultime a 11. Firenze, espugna 1-3 (25-23, 25-27, 22-25, 23-25) il Saugella di Monza condannando le brianzole alla terzultima piazza a quota 12.