Volley, Superlega: la Lube batte Perugia. Sorpasso in vetta In A1 femminile Conegliano perde il primato a vantaggio della Igor Novara

26 novembre 2017

Nel campionato di Superlega i cucinieri fanno valere la legge dell’Eurosole Forum e superano i perugini in vetta alla classifica. Accorcia le distanze Modena che batte 3-0 Vibo Valentia grazie a Ngapeth. Si ferma la corsa di Ravenna a Latina. In A1 femminile, la Igor Novara vince in rimonta contro la Pomì Casalmaggiore e soffia il primato a Conegliano che conosce il sapore amaro della sconfitta contro la Liu Jo Modena (2-3).

SUPERLEGA UNIPOLSAI – 9ª giornata Nel big match tra i campioni in carica della Lube Civitanova e la capolista Perugia, sono i cucinieri ad avere la meglio (28-26, 25-15, 25-21). Protagonisti all’Eurosuole Forum, Juantorena e Sander, autori entrambi di 13 punti. Ne approfitta Modena che accorcia le distanze in classifica grazie ad un super Erwin Ngapeth. I 17 punti del francese bastano ed avanzano per passare senz’affanno a Vibo Valentina nell’anticipo del venerdì (3-0). Vittoria esterna anche per la Diatec Trentino che fa bottino pieno contro Piacenza (10-25, 21-25, 20-25) al pari di Milano che batte a domicilio Sora. La sorpresa di giornata arriva invece da Latina dove l’accoppiata Maruotti-Starovic frena la corsa di Ravenna verso i piani alti della classifica. Vittoria casalinga, infine, per Verona che batte Monza 3-1 (25-23, 25-17, 19-25, 25-21). Completerà la 9ª giornata la sfida Castellana Grotte-Kioene Padova in programma martedì.

A1 FEMMINILE – 8ª giornata L’ottava giornata del campionato di A1 femminile segna il sorpasso della Igor Novara ai danni di Conegliano con le piemontesi che si prendono così la testa della classifica dopo otto giornate. La Liu Jo Modena obbliga infatti al primo ko il team di Santarelli che cede solo al tiebreak. Proprio al quinto arriva invece la vittoria nell’anticipo del sabato per le piemontesi, brave a spuntarla ai danni della Pomì Casalmaggiore al termine di una lunga maratona di oltre due ore. A fare la differenza per Novara i 29 punti di Celeste Plak. Nella gare odierne, tiene il passo anche Scandicci che espugna il parquet di Legnano. 13-25, 16-25, 22-25 i parziali in favore del team toscano. Con lo stesso risultato si impone anche la MyCicero Pesaro contro la Foppapedretti Bergamo. Davanti al proprio pubblico, le marchigiane si esaltano conquistando una vittoria importante per la classifica che vede, invece, le bergamasche sempre più fanalino di coda. Vince, anche se solo al quarto set, Monza che superate le difficoltà inziali strappa punti alla Lardini (25-15, 20-25, 17-25, 20-25). A chiudere il turno di campionato il posticipo del Mandela Forum di Firenze tra le padrone di casa e Busto Arsizio, in programma domani sera alle ore 20.30.

