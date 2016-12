Volley, SuperLega: festa Trento, è campione d'Italia

Primo set bellissimo. Trento scappa sul 7-5, ma Modena c’è e risponde colpo su colpo scappando a sua volta sul 18-15 e procurandosi una palla set sul 24-23. Djuric la annulla ed è proprio lui a chiudere il set per la Diate sul 24-26. Meno equilibrato il secondo set: la squadra di Stoytchev vola subito sul 4-1 e poi sull’8-5, ma la Parmareggio non molla e pareggia i conti sull’11-11. Birarelli e compagni accelerano di nuovo sul 21-18: stavolta Modena non riesce a rientrare, un ace di Giannelli regala il 2-0 alla Diatec. Ormai l’inerzia della partita è tutta dalla parte dei trentini che nel terzo set sono sempre avanti: il 25-19 fa scattare la festa dei tanti tifosi gialloblù arrivati al PalaPanini. Per la Energy Diatec vanno in doppia cifra Kaziyski (13) e Djuric (13), alla Parmareggio non bastano i 10 punti ciascuno di Ngapeth e Piano.