Volley, SuperLega: Civitanova è un rullo, riscatto Perugia

8 febbraio 2017

Vincono le grandi nella nona giornata del girone di ritorno nella SuperLega di volley. Nono successo di fila per la Lube Civitanova che travolge 3-0 Ravenna e resta al comando con 6 punti di vantaggio sulla Diatec Trentino che supera 3-0 Verona nel big match di serata. Dopo due sconfitte torna a vincere la Sir Safety Perugia, 3-0 in casa di Molfetta, mentre Modena passa 3-2 in rimonta sul campo di Monza. Vincono anche Padova con Milano e Latina a Sora.

Senza intoppi la marcia delle prime della classifica. La Lube Civitanova batte 3-0 (25-15, 25-16, 26-24) Ravenna e centra la nona vittoria di fila in campionato, la 15esima fra tutte le competizioni: i marchigiani di Blengini dominano i primi due set mentre nel terzo devono faticare un po' di più per imporsi. Bene Kaliberda e Juantorena, 13 punti a testa. Resta al secondo posto la Diatec Trentino che supera 3-0 (35-33, 25-16, 25-22) Verona nel derby dell'Adige e big match di giornata. La Calzedonia, quinta in classifica, costringe Trento a segnare 35 punti per vincere il primo set, ma poi cede nei successivi due parziali: la Diatec ha 19 punti da Stokr e 10 da Urnaut e Van de Voorde.



Dopo due sconfitte torna al successo la Sir Safety Perugia che passa in casa di Molfetta con un rotondo 3-0 (25-20, 25-17, 25-16). Gli umbri conservano il terzo posto con 50 punti: ottima gara di Atanasijevic, 15 punti, e Zaytsev, 13. La quarta forza del campionato, la Azimut Modena, deve soffrire tantissimo per passare a Monza contro la GiGroup, piegata 3-2 al tie break (23-25, 25-13, 22-25, 28-26, 15-10). Sotto 2-1 i campioni d'Italia in carica vincono un interminabile quarto set e poi la spuntano decisivo quinto parziale con 24 punti di Vettori e 22 di Ngapeth.



Nelle altre gare la Top Volley Latina vince 3-1 il derby laziale in casa di Sora, 3-1 (25-22, 25-18, 27-29, 25-13) mentre Padova batte 3-1 (32-30, 22-25, 25-19, 25-20) il fanalino di coda Milano.