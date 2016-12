Volley, SuperLega: Civitanova cade a Modena ma è campione d'inverno

4 dicembre 2016

SUPERLEGA - TREDICESIMA GIORNATA

Non tradisce le attese il big match del PalaPanini tra Modena e Civitanova: alla fine la spuntano gli emiliani dopo cinque set tiratissimi e 2 ore e 22 minuti di gioco. Sugli scudi Vettori e Ngapeth che mettono a referto rispettivamente 24 e 18 punti, la Lube replica con i 29 di uno strepitoso Sokolov ma deve alzare bandiera bianca. Sorride ma non troppo Trento cui serviva una vittoria piena a Molfetta per salire al primo posto: la vittoria arriva ma solo al tie-break, complice un'Exprivia encomiabile che, trascinata dai 28 punti di Sabbi, reagisce alla grande dopo avere perso il primo set mettendo in grossa difficoltà la Diatec. Nessun problema invece e quinta vittoria consecutiva per la Sir Safety Perugia che al PalaEvangelisti supera agevolmente Milano con i parziali di 25-20, 25-21, 25-18 consolidando il quarto posto e rosicchiando punti alle prime della classe. Nella squadra di Bernardi i top scorer sono Atanasijevic e Berger, autori di 14 punti ciascuno. Colpi esterni della Lpr Piacenza e della Calzedonia Verona che vincono rispettivamente a Monza (3-1) e a Padova (3-0). Completano il quadro i 3-2 casalinghi di Latina su Vibo Valentia e di Ravenna su Sora.



L'ultima giornata del girone d'andata ha definito anche la griglia della prossima Coppa Italia che scatterà il 14 dicembre per chiudersi nel weekend del 28-29 gennaio con la Final Four alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno: le due escluse sono Latina e Milano, le prime quattro (Civitanova, Trento, Modena e Perugia) accedono direttamente ai quarti di finale, le altre otto si sfideranno ai playoff.



A1 FEMMINILE - OTTAVA GIORNATA

Soffre decisamente più del previsto Bergamo, costretta a rimontare due set di svantaggio contro un sorprendente Club Italia trascinata da una prova superlativa di Paola Enogu, capace di mettere a referto 35 punti. La squadra della federazione torna a casa con la soddisfazione di avere sfiorato l'impresa e col rammarico di avere sprecato quattro match point nel quarto set, poi vinto 31-29 da Bergamo. Alla Foppapedretti, che si aggrappa ai 21 punti della Skowronska e ai 20 della Gennari, il successo è comunque sufficiente per restare in vetta alla classifica a +1 su Casalmaggiore, corsara a Modena al tie-break nell'anticipo. A far rumore è la clamorosa caduta di Busto Arsizio, surclassata da Firenze: Il Bisonte si impone 3-0 al PalaYamamay tornando a vincere una partita senza concedere un set a un anno e mezzo di distanza dall'ultima volta (8 marzo 2015 in casa contro Piacenza). E lo scivolone costa caro alla Unet Yamamay, scavalcata sia da Conegliano che Scandicci ora appaiate al terzo posto: la Imoco Volley si impone 3-1 sul campo della Metalleghe Montichiari, la Savino Del Bene supera al quinto set Bolzano a domicilio.