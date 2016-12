Volley, Supercoppa: Perugia si butta via, Modena campione

25 settembre 2016

Nessuna rivincita, dunque, ma soltanto perché Perugia si butta via sul più bello dopo una partita tiratissima con i Block Devils che devono così rimandare l'appuntamento con il primo trofeo della loro storia. Finsce 3-2 (25-22, 19-25, 25-22, 24-26, 17-15) per i campioni di Italia, decisamente più freddi nei momenti topici del match e maggiormente abituati a vincere. Il primo set è un punto a punto con Perugia che trova il +2 nelle fasi finali del parziale (19-21) ma crolla quando Holt va in battuta: il centrale americano manda in crisi la ricezione umbra per il 23-22, trova l'ace del 24-22 e facilita il gioco dei canarini per il punto decisivo messo Petric (25-22). Il secondo set inizia sulla scia del primo (3-1) fino a che la reazione di rabbia degli umbri mette in difficoltà la Azimut: Zaytsev sale in cattedra, Ngapeth viene murato (3-6) e da quel momento è una cavalcata bianconera che dal 9-12 mette la quarta fino al 12-20 prima di chiudere 19-25 con l'errore in battuta di Holt.



L'equilibrio torna nel terzo parziale, con i campioni d'Italia e i finalisti della scorsa stagione che vanno avanti punto a punto fino al 5-5: Ngapeth, inventa il primo allungo (7-5), Orduna rova in battuta l'8-5 e ancora il francese martella il 9-5 che vale il break sul quale Modena costruisce la vittoria del terzo parziale (25-22) nonostante il momentaneo ritorno di Perugia fino al (21-20). Ruoli invertiti nel quarto parziale dove Perugia mette la freccia arrivando subito a +8 (4-12) mantenendo l'ampio margine fino al 15-22, quindi il black out che riporta Modena in partita (21-22) con Holt al servizio. A decidere il set, quando il sestetto di Piazza tocca addirittura il 24 pari, sono due punti di Zaytsev che mette giù il 24-25 e mura per il 24-26 che porta le squadre al tie break. Il primo tempo di Birarelli vale il primo punto Perugia, Modena resta attaccata fino al 3-3, poi il muro di Russell segna il primo break (3-6): il time out di Piazza serve a poco, perché l'americano di Perugia mura ancora il pallone del 3-7 e mette giù quello del 3-8.



Petric allora prova a dare la scossa martellando il 4-8 e murando Zaytsev per il 5-8, Vettori però sbaglia il servizio (5-9) ma Modena trova ancora la forza di tornare in partita con l'errore di Berger e due muri di fila (8-9). Tutto da rifare con Kovac che chiama il time out e Berger che si riscatta per l'8-10, Ngapeth inventa ancora il 9-10 e la battuta corta di Le Roux vale la parità. Il sorpasso è firmato dal solito Ngapeth che mette giù anche il 12-10, Perugia recupera fino al 13-13, quindi l'ace fortunato di Zaytsev sul 14 pari regala agli umbri il primo match ball annullato però da Le Roux: in battuta va il solito Holt che sul 16-15 piazza una battuta corta che regala il primo trofeo stagionale agli emiliani e manda in estasi il PalaPanini.