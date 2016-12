Volley, Preolimpico femminile: Italia senza freni, Rio è a un passo

18 maggio 2016

La partita contro il Perù è stata poco più di una passeggiata per il sestetto azzurro che, dopo qualche difficoltà a carburare in avvio, ha trovato le giuste misure in attacco iniziando a macinare gioco e punti. I parziali, 25-19 25-16 25-17, non lasciano dubbi sulla legittimità del successo italiano arrivato in poco più di un'ora di gioco effettivo. Top scorer dell'incontro Cristina Chirichella che ha messo a referto 18 punti di cui 3 a muro e 4 in battuta. “All'inizio abbiamo sbagliato qualche attacco di troppo – le parole della centrale napoletana - poi abbiamo trovato il nostro ritmo e portato a casa una vittoria che ci avvicina ancora di più al nostro obiettivo". Il sestetto di Bonitta tornerà in campo venerdì alle 8.30 italiane contro l'Olanda.