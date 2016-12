Volley, preolimpico femminile: dominio Olanda, Italia rimandata

20 maggio 2016

Dopo 4 vittorie nelle prime 4 gare si interrompe la striscia dell'Italia al Preolimpico in corso in Giappone. Uno stop, quello per 3-0 con l'Olanda, che impedisce alle azzurre di staccare matematicamente il pass per le Olimpiadi di Rio. Le Oranje del ct italiano Giovanni Guidetti, seconde all'Europeo di casa e seconde nella Qualificazione Olimpica Continentale dietro alla Russia, iniziano forte e conquistano il primo set col punteggio di 25-21 con la schiacciata di Buijs. Nel secondo set l'Italia rincorre ma poi riesce a mettere la testa avanti grazie a Sylla ed Egonu per il 18-17; l'Olanda però si riporta al comando con un ace di Plak e dopo l'errore di Egonu chiude 25-21 con Sloetjes. Sotto 2-0 le azzurre si sciolgono nel terzo set: la squadra di Guidetti vola sul 16-6 poi, dopo un break azzurro per tornare a -5, arriva la fiammata decisiva dell'Olanda con due punti dell'indemoniata Sloetjes. Nell'Italia, protagonista di un match con molti errori, si salva solo Del Core, autrice di 13 punti. Nell'Olanda spiccano i 22 punti di Sloetjes con 20 vincenti, più ci sono i 13 di Belien e i 12 di Buijs. Nonostante la sconfitta le azzurre di Bonitta, che torneranno in campo domani, sabato, alle 12.20 italiane contro il Giappone, restano in testa alla classifica a 12 punti con Olanda e Corea del Sud e conservano altissime possibilità di volare a Rio.