Volley, playoff SuperLega: Trento stende Molfetta, è 2-1

19 marzo 2016

A sole 48 ore dall'impresa in Champions League contro Belgorod, Trento mette in discesa anche i quarti di finale dei playoff scudetto. Al PalaTrento la Diatec sconfigge Molfetta con un netto 3-0 (25-16, 32-30, 25-17) e torna nuovamente in vantaggio, portandosi sul 2-1 nella serie. Prova di forza della squadra di Stoytchev, che sfrutta la serata di vena di Matej Kaziyski (autore di 15 punti). Settimana prossima Gara-4 in casa dell'Exprivia.

Ed è proprio il bulgaro l'Mvp di un match che Molfetta riesce a giocarsi solo nel secondo set, con un 32-30 che comunque enfatizza ancora di più la mentalità ferrea dei campioni d'Italia. Alla vigilia Stoytchev temeva la stanchezza per l'impegno ravvicinato in Champions, ma il turnover intelligente (dentro Kaziyski per Antonov) alla fine premia una Diatec che si dimostra devastante soprattutto a servizio (9 ace complessivi). Per Molfetta, però, c'è ancora un'opportunità: i pugliesi si giocheranno Gara-4 in casa nel giorno di Pasqua, cercando l'impresa.