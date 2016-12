Volley, playoff SuperLega: Trento abdica, Modena in finale

25 aprile 2016

La Dhl Modena si prende la rivincita e, dopo aver perso la finale Scudetto 2014-15 contro Trento, fa fuori la Diatec nelle semifinali playoff di SuperLega 2015-16 e va a giocarsi la serie per conquistare il tricolore contro la Sir Safety Perugia. In gara 4 al Palatrento la squadra di coach Lorenzetti, avanti 2-1, chiude i conti con un secco 3-1 (27-25, 21-25, 25-20, 25-19) contro i biancorossi di Stoytchev, reduci dal successo in gara 3 e convinti di portare il confronto alla decisiva gara 5.



L'avvio è di Trento che si porta sul 10-4 nel primo set e poi tiene sempre la testa avanti, anche sul 22-18; Modena però non ci sta, risale con Vettori, pareggia sul 24-24 con Bossi e poi è il centrale a murare Urnaut per il 27-25 che dà l'1-0 alla Dhl. Nel secondo set la Diatec scappa ancora ma stavolta contiene la rimonta degli ospiti e chiude 25-21 grazie ai punti di Kaziyski. Nel terzo parziale invece i gialloblu mettono subito la testa avanti e scappano: 9-4, 18-14 e infine 25-20. Nel quarto set, con Trento spalle al muro, è ancora la Dhl a prendere in mano la gara, Ngapeth firma il +4; Stoytchev prova a scuotere i suoi col timeout sul 14-20 ma è tutto inutile perchè Modena non perde colpi e chiude 25-19.



Alla Diatec non bastano i 19 punti di un solido Kaziyski e i 12 di Antonov mentyre Modena ne ha 24 da uno strepitoso Vettori e 19 dal francese Ngapeth. Ora per la Dhl ci sarà la finale Scudetto contro la Sir Safety Perugia che ha fatto fuori la Lube Civitanova: gara 1 è in programma domenica 1 maggio alle 18.15 al PalaPanini.