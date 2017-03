Volley, playoff SuperLega: semifinali, Perugia regola Trento in gara-2

25 marzo 2017

Nella gara-2 di semifinale dei playoff scudetto della Superlega di volley, la Sir Safety Conad Perugia stende 3-1 (30-28, 20-25, 25-19, 25-22) la Diatec Trento al PalaEvangelisti e pareggia così la serie sull'1-1. La squadra di Bernardi , con un super Atanasijevic , si riscatta dopo la sconfitta subita domenica scorsa in trasferta. Per gara-3 bisognerà attendere due settimane: la sfida del PalaTrento è in programma domenica 9 aprile.

Dopo un buon avvio di gara di Trento, Perugia si fa sotto nel finale del primo set con il 23-23 firmato da Atanasijevic. La Sir Safety Conad è viva e chiude il parziale sul 30-28 con un muro di Urnaut. Nel secondo set gli ospiti partono ancora alla grande ma questa volta non si fanno sorprendere dal ritorno della Sir Safety Conad e chiudono sul 25-20 con un punto di Van de Voorde. Nel terzo e quarto set Perugia, trascinata dai tifosi accorsi al PalaEvangelisti, non si fa sorprendere e approfitta della serata di grazia di Atanasijevic (22 punti) per pareggiare i conti nella serie della semifinale scudetto. Domenica 9 aprile va in scena gara-3 a Trento.