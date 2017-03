Volley, Playoff SuperLega: Perugia facile, Verona sgambetta Modena

4 marzo 2017

Sorpresa al PalaPanini dove l'Azimut Modena, forse stanca per l'impegno di mercoledì in Champions League dove ha perso 3-2 sul campo dell'Olimpia Lubiana, cede 3-1 (23-25, 25-18, 27-29, 28-30) contro la Calzedonia Verona in gara 1 dei quarti di finale playoff. Gara molto equilibrata e durata quasi due ore, coi padroni di casa bravi a pareggiare la situazione vincendo il secondo set, e gli scaligeri più brillanti nel conquistare il terzo e il quarto parziale per 29-27 e 30-28 mantenendo praticamente sempre la testa avanti.



Per Modena, che dovrà vincere gara 2 a Verona per restare in corsa, ci sono 24 punti di Earvin Ngapeth; la Calzedonia, che avrà il match ball in casa, si gode i 26 punti di un maestoso Mitar Djuric. Tutto secondo pronostico al PalaEvangelisti dove la Sir Safety Perugia batte 3-0 (25-13, 25-17, 25-18) la LPR Piacenza in poco più di un'ora di gioco. La squadra di Lorenzo Bernardi non ha alcuna difficoltà e si impone trascinata dai soliti Atanasijevic, 16 punti, e Zaytsev, 12. Gara 2 è in programma mercoledì al Pala Banca di Piacenza.