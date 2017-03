Volley, Playoff SuperLega: Modena passa a Verona e fa 1-1

9 marzo 2017

Non è ancora tempo di abdicare per l'Azimut Modena che vince 3-0 in casa della Calzedonia Verona in gara 2 dei quarti di finale dei playoff di SuperLega e forza la serie alla decisiva gara 3. I campioni d'Italia in carica, superati a sorpresa sabato scorso in gara 1 al PalaPanini, vincono con autorità guidati dai 23 punti di Earvin Ngapeth e domenica si giocheranno fra le mura amiche il match per volare in semifinale.