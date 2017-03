Volley, Playoff SuperLega: Lube, Trento e Perugia in semifinale

8 marzo 2017

La Lube Civitanova non ha pietà e vince con un netto 3-0 (25-16, 25-18, 25-18) sul campo della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia. La squadra di Blengini liquida gli avversari in 71 minuti confermandosi la formazione da battere dopo aver chiuso in testa la regular season. Gara senza storia in cui spiccano i 14 punti di Juantorena e i 13 di Jiri Kovar. In semifinale la Lube se la vedrà con chi passa tra Modena e Verona: gli scaligeri hanno vinto gara 1 al PalaPanaini e hanno il match point in casa giovedì sera.



Come all'andata la Diatec Trentino supera 3-0 (25-18 25-23, 25-22) la Gi Group Monza. La formazione di Lorenzetti domina il primo set mentre nei successivi due deve faticare per piegare la resistenza dei brianzoli, tenuti in piedi da Hirsch, 12 punti, e Fromm, 9. Trento non brilla, nel secondo set la spunta in rimonta, ma riesce a imporsi senza concere nulla: decisivo Filippo Lanza coi suoi 13 punti. Avanza anche la Sir Safety Perugia che si impone 3-0 (25-23, 25-20, 25-23) sull'ostico campo della LPR Piacenza. Al PalaBanca i padroni di casa non vogliono terminare la stagione ma la squadra di Lorenzo Bernardi ha una marcia in più e la spunta con 15 punti di Russell e i 12 di Atanasijevic, Birarelli e Podrascanin. Domenica alle 18.30 a Trento si giocherà gara 1 di semifinale tra la Diatec e Perugia: si gioca al meglio delle cinque partite.