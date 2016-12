Volley, playoff SuperLega: Lube in semifinale, Modena sul 2-1

20 marzo 2016

Civitanova è la prima semifinalista dei playoff Scudetto di SuperLega . La Lube travolge in tre set Latina e si aggiudica anche gara-3: 25-21, 25-17, 25-14 il punteggio in favore dei cucinieri, che si regalano la semifinale Scudetto numero 13 in 21 anni di partecipazione al massimo campionato. Esulta anche Modena che batte Padova in 4 set e balza sul 2-1 nella serie: i canarini si impongono 25-18, 22-25, 25-15, 25-20 e mantengono il fattore campo.

All'EuroSuole Forum, Civitanova non si fa sorprendere e trova la 14.a vittoria consecutiva in campionato: niente da fare per Latina che, a differenza di quanto fatto davanti ai propri tifosi, non riesce mai ad impensierire la squadra di Blengini e alla fine perde il settimo confronto stagionale su altrettanti scontri diretti. La Lube gioca d'autorità e si permette addirittura di tenere in tribuna Parodi per una infiammazione al tendine rotuleo: non c'è storia, l'mvp è Ivan Miljkovic (14 punti, col 65% in attacco, 1 ace e 2 muri) e Osmany Juantorena è il top scorer (15 punti, col 52% in attacco, 2 ace).



Gioisce il pubblico di casa anche al PalaPanini dove Modena si aggrappa ad uno strepitoso Ngapeth e sfrutta una serata opaca per l'attacco di Padova. Brutto primo parziale della Tonazzo, che nel secondo però reagisce da grande squadra e pareggia il conto dei set grazie ad un super Cook (9 punti e 80% in attacco nel parziale). E' però un fuoco di paglia: nel terzo la Dhl ritrova continuità in difesa con Ngapeth e l'ace di Vettori allontana i fantasmi. Baldovin prova a mischiare le carte nel quarto parziale, per lunghi tratti equilibrato ma deciso nei momenti chiave della giocate del solito Ngapeth.