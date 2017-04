Volley, playoff A1 femminile: scatto Novara, Casalmaggiore piegata

25 aprile 2017

Il primo round sorride a Novara: in gara 1 di semifinale la Igor Gorgonzola di coach Fenoglio batte 3-1 la Pomì Casalmaggiore e guadagna così il primo match ball per accedere alla finale scudetto. Le azzurre, trascinate da una grande prestazione di Katarina Barun, si impongono con i parziali di 25-22, 25-18, 21-25, 25-20. Gara 2 è in programma venerdì alle 20.30 al Pala Radi di Cremona: Casalmaggiore non potrà più sbagliare.