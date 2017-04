Volley, Playoff A1 femminile: sarà Modena-Novara la finale

28 aprile 2017

Doppio colpo esterno di Modena e Novara che si impongono anche in gara 2 di semifinale playoff di volley A1 femminile e accedono alla finalissima, eliminando rispettivamente Conegliano e Casalmaggiore . Sfide avvincenti in entrambi i palazzetti, la Liu Jo sotto di due set rimonta e vince 3-2 al tie-break (25-27,18-25,25-16,25-19,15-11), tutto facile invece per la Igor che fa 3-1 (25-15,25-20,26-28,25-20) al Pala Radi e passa.

Novara gioca con la stessa grinta di gara 1 anche a Cremona, il primo set è un dominio assoluto della Igor e il 25-15 è la conseguenza di quanto costruiscono le ragazze di Fenoglio. Più in equilibrio il secondo parziale ma una super Katarina Barun (che chiude con 27 punti la sua partita), regala anche il secondo set alle piemontesi (25-20). Grande equilibrio nel terzo, quando a salire in cattedra è Fabris per Casalmaggiore e termina 28-26. La grinta di Novara però si rivela decisiva nel quarto set, il 25-20 vale la finale.



Sull'altro campo, invece, succede di tutto. Le campionesse in carica di Conegliano trascinate dal proprio pubblico del Pala Verde giocano con la voglia di ribaltare il risultato di gara 1 e il 2-0 ottenuto nei primi due set sembra portare verso quell'epilogo, ma nel terzo set la Liu Jo si sveglia e il 25-16 prima e 25-19 poi, portano il risultato sul 2-2, decisivo quindi come nella prima sfida diventa il tie-break, e grazie alla vena realizzativa di Heyrman (28 punti totali) e Brakocevic, che chiude a quota 19, arriva il 15-11 finale che ha il sapore della grande impresa. Sarà quindi Modena-Novara la finale, la prima partita è in programma al Pala Panini lunedì 1° maggio.