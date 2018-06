Volley, playoff A1 femminile: ruggito Pomì, 1-1 con Novara

Il carattere di Casalmaggiore esce ancora una volta nel momento più difficile. Dopo gli ultimi due set di gara-1, infatti, al PalaRadi la Pomì perde il terzo parziale consecutivo, affondata dai muri della scatenata Hill. Nel secondo set Novara parte male ma alla fine è lei la prima ad arrivare a 24: si procura ben tre palle per andare sul 2-0 ma non le finalizza, così la truppa di Mazzanti, alla seconda occasione utile, firma l'1-1 con una super Stevanovic. Il match svolta e Casalmaggiore cambia passo: la Igor Gorgonzola soffre in ricezione e il suo attacco non fa più così male. Il PalaRadi diventa una bolgia per una squadra che non finisce mai di stupire: dopo il secondo posto in regular season e un playoff super, ecco il pareggio in finale. Il sogno rosa continua.